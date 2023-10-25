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Dünya
Reuters 25.10.2023 09:53

İsrail'in saldırı maliyeti günlük 246 milyon dolar

İsrail, Gazze'ye başlattığı savaşın günlük doğrudan maliyetinin 1 milyar şekel (246 milyon dolar) olduğunu duyurdu.

İsrail'in saldırı maliyeti günlük 246 milyon dolar

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2023-2024 bütçesinin Gazze savaşı nedeniyle "artık uygun olmadığını" ve değiştirileceğini söyledi.

Savaşın İsrail'e günlük doğrudan maliyetinin 1 milyar şekel (246 milyon dolar) olduğunu duyurdu.

Bakan, Standard & Poor's'un İsrail'e ilişkin tahminleri "negatif"e düşürmesini endişe verici olarak yorumladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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