Beyaz Saray'dan Gazze'ye akaryakıt girişine izin verilmesi çağrısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kirby, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yaşamını sürdürmesi için yakıtın önemli bir emtia olduğunu belirtti.

Yakıtın tükenmekte ve değerli olduğunu bildiklerini söyleyen Kirby, "Jeneratör ve hastaneler için yakıta ihtiyacınız var. Deniz suyunu içmek için tuzdan arındırma sistemlerinin çalışması gerekiyor. Bunların hepsi önemli." dedi.

Kirby, "Hamas'ın tedarik edilen yakıtı kaçırıp kendi amaçları için kullanmasına yönelik İsrail'in endişelerini anladıklarını" kaydederek endişelere rağmen bu konuda denge sağlanması ve yakıtın Gazze'deki Filistinlilere ulaşması gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Beyaz Saray'da katıldığı madalya töreninde bir gazetecinin, yardımların Gazze'ye hızla ulaşıp ulaşmadığı sorusunu yanıtladı.

Biden, yardımların "yeterince hızlı ulaşmadığını" söyledi.

Gazze'deki hükümet, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye hiç yakıt girişi olmadığını, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıt tedariki gerektiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, uluslararası toplumun ablukanın sıkılaştırıldığı Gazze Şeridi'ne yakıt tedarik edilmesine ilişkin çağrılarına rağmen "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini" yinelemişti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'ne yarına kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların ölebileceği uyarısını yapmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihat Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.