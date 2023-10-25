İsrail savaş uçakları, Suriye'de askeri altyapıyı hedef aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, savaş uçakları Suriye ordusunun altyapısını ve havan topu rampalarını vurdu.

Dün İsrail ordusu, Suriye topraklarından atılan iki roket nedeniyle Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığını, boş araziye düşen iki rokete karşılık bölgenin top atışlarıyla vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Yedioth Aharnoth gazetesi de konuya ilişkin haberinde, "Golan Tepeleri'ne atılan iki roketin Suriye'nin Dera bölgesinde bulunan İran milislerince fırlatıldığını" öne sürmüştü.