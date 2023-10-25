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Dünya
AA 25.10.2023 09:50

İsrail savaş uçakları, Suriye'de askeri altyapıyı hedef aldı

İsrail ordusu, dünkü saldırıya karşılık, Suriye'deki askeri altyapıyı hedef aldığını duyurdu.

İsrail savaş uçakları, Suriye'de askeri altyapıyı hedef aldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, savaş uçakları Suriye ordusunun altyapısını ve havan topu rampalarını vurdu.

Dün İsrail ordusu, Suriye topraklarından atılan iki roket nedeniyle Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığını, boş araziye düşen iki rokete karşılık bölgenin top atışlarıyla vurulduğunu açıklamıştı.

Suriye'den İsrail'e iki roket atıldığı duyuruldu
Suriye'den İsrail'e iki roket atıldığı duyuruldu

İsrail'in Yedioth Aharnoth gazetesi de konuya ilişkin haberinde, "Golan Tepeleri'ne atılan iki roketin Suriye'nin Dera bölgesinde bulunan İran milislerince fırlatıldığını" öne sürmüştü.

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