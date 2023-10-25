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Dünya
Reuters 25.10.2023 10:02

Meksika'nın meşhur plajı 'Kategori 5' kasırgasına hazırlanıyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin açıklamasına göre Otis kasırgası ünlü Acapulco sahil beldelerinin yakınlarına ulaştı. Kasırga "yıkıcı hasara" yol açma potansiyeli taşıyor.

Meksika'nın meşhur plajı 'Kategori 5' kasırgasına hazırlanıyor

Merkez, kasırganın Acapulco yakınlarına ulaştığını ve saatte 270 km civarında sürekli rüzgar ve şiddetli yağmur getirdiğini söyledi .

"Fırtına, Guerrero ve Oaxaca'nın bazı kısımlarında 51 cm kadar yağmur getirebilir; ani sel ve çamur kayması olasılığı, potansiyel olarak felaket olabilir ver fırtına dalgası hayatı tehdit edebilir" denildi.

Meksika'nın ulusal su kurumu CONAGUA, Acapulco'ya ev sahipliği yapan Guerrero eyaleti ve ayrıca Oaxaca eyaletinin bazı kısımları açıklarında sörf yapılmaması konusunda uyarı yayınladı.

Vali Evelyn Salgado sosyal medyada yaptığı açıklamada, Guerrero'daki okulların dersleri iptal ettiğini söyledi.

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