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Dünya
AA 25.10.2023 10:23

Türkmenistan Devlet Başkanı Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Türkmenistan Devlet Başkanı Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek
[Fotograf: AA]

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek Berdimuhamedov, ikili ve çok taraflı işbirliği konularının yanı sıra güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Bağımsızlığını 27 Ekim 1991'de ilan eden Türkmenistan'ı ilk tanıyan ülke 16 Aralık 1991'de Türkiye oldu.

Türkmenistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkiler 29 Şubat 1992'de kuruldu. İki ülkearasında geniş ölçekli işbirliğine ilişkin zengin ve olumlu deneyimler biriktirildi.

"Bir Millet, İki Devlet" 

Ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaşan iki kardeş ülke ve halk arasında, "Bir Millet, İki Devlet" temelinde dengeli, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı özel ilişkiler bulunurken, dış politika, ticaret, ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere işbirlikleri devam ediyor.

İki kardeş ülke, farklı düzeylerdeki işbirliğini ilerletmeye yönelik kararlılıklarını 6 Aralık 2007'de kurdukları Türkmen-Türk Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu ile ileri seviyeye taşıdı.

Türkiye ile Türkmenistan arasında ticari ilişkiler hızla artarken 2021'de 2 milyar doları aşan ticaret hacminin kısa vadede 5 milyar dolara, uzun vadede ise 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkmenistan, Türk şirketlerinin Rusya'dan sonra en fazla faaliyet gösterdiği ikinci ülke olarak dikkati çekiyor.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'nin ilki Türkmenistan'da düzenlenmişti

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'nin ilki 2022'de Türkmenistan'da düzenlenmiş, zirve kapsamında enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve doğal gaz tedarikinin özel önemine vurgu yapılmıştı.

Zirvedeki konuşmasında "Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye, enerji kaynaklarının dünya pazarına gönderilmesi için uyumlu, çok yönlü bir sistem oluşturmak için çalışıyor." ifadelerini kullanan Berdimuhamedov, Türkmen doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılmasına yeşil ışık yakmıştı.

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