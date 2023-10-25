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Dünya
AA 25.10.2023 10:45

ABD'nin F-16 filosu Orta Doğu'ya ulaştı

ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'ya gönderilen F-16 filosunun, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın görev alanına ulaştığını açıkladı.

ABD'nin F-16 filosu Orta Doğu'ya ulaştı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) görev alanına ulaşan F-16 filosunun, Bakanlığın bölgeye daha önce gönderdiği savunma birimleriyle "Bölgedeki ABD güçlerinin kendilerini savunmaları için" çalışacağını bildirdi.

Açıklamada, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasına işaret edilerek "İran tarafından desteklenen grupların, ABD güçlerine hem Irak hem de Suriye'de saldırdığı" aktarıldı.

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, günlük basın toplantısında, "Bu saldırıları düzenleyen grupların Devrim Muhafızları Ordusu ve İran rejimi tarafından desteklendiğini biliyoruz." dedi.

ABD İsrail'e silahın ardından askeri uzmanlar da gönderdi
ABD İsrail'e silahın ardından askeri uzmanlar da gönderdi

Orta Doğu'da birçok farklı askeri birimin hazır halde bekletildiğini ifade eden Ryder, hiçbirinin henüz aktif halde olmadığını belirtti.

ABD'nin, İsrail-Filistin çatışması başladığından beri amacının bölgesel çatışmanın genişlememesi olduğunu söyleyen Ryder, bu çatışma ortamını kullanarak şiddeti artırmak isteyen ülkelere "bunu denememeleri" uyarısı yaptı.

ABD, Orta Doğu'daki vatandaşları için tahliye planı hazırladı
ABD, Orta Doğu'daki vatandaşları için tahliye planı hazırladı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki hastanelerde acil servis dışındaki bölümler kapatıldı
Gazze'deki hastanelerde acil servis dışındaki bölümler kapatıldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze artık 'ölüm karası'
Gazze artık 'ölüm karası'

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihat Hareketi’nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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F-16 ABD İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
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