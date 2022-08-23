Güney Asya ülkesi, geçen ay günlük iki saatlik elektrik kesintilerine başladı.

Protestocular, hükümetin benzin fiyatlarını yüzde 50'den fazla artırmasının ardından son haftalarda sokaklara döküldü.

Ukrayna'daki savaş, yakıt ithal etme maliyetini artırdı ve Bangladeş'in ekonomisine ve döviz rezervlerine zarar verdi.

Pazartesi günü, Bangladeş Kabine Sekreteri Khandker Anwarul Islam, daha önce sadece cuma günleri kapalı olan okulların artık cumartesi günleri de kapatılacağını söyledi.

Normal şartlar altında, Bangladeş'teki okullar haftanın altı günü açık.

Bu arada, devlet daireleri ve bankaların çalışma saatleri günde sekiz saat yerine yedi saate indirilecek. Ancak İslam, özel ofislerin kendi çalışma saatlerini belirlemesine izin verileceğini söyledi.

Hükümetin, ekinlerin sulandığı sabahın erken saatleri de dahil olmak üzere köylere elektrik sağlamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Bangladeş'in birçok bölgesinin günde iki saatten fazla elektriksiz kaldığı biliniyor.

Ülke, elektriğinin çoğunu, bir kısmını ithal ettiği doğal gazdan üretiyor.