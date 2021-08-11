Kanada'da yatılı kilise okullarında bulunan 1300’den fazla kayıt dışı çocuk mezarının ardından Katolik kilisesi ile ilgili şok eden gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.

CBC News ve Globe and Mail tarafından hazırlanan raporlar, kilisenin yalnızca 4 milyar Kanada dolarından fazla varlığı kontrol etmekle kalmayıp, aynı zamanda yüz milyonlarca hayırsever bağışı da hortumladığını ve yaldızlı katedraller inşa ettiğini, ancak bunu yapmak için yeterli fona sahip olmadığını iddia ediyor.

Kiliseye tazminat ödemesi için baskılar artıyor

2007 tarihli bir anlaşmanın parçası olarak, kilise hayatta kalanlara 29 milyon Kanada doları tazminat ödemeyi kabul etti, ancak yetersiz bağış toplama çabalarına atıfta bulunarak bu rakamın yalnızca bir kısmını dağıttı.

Ülke genelindeki 139 yatılı kilise okulu bahçelerinde başlatılan aramalarda yerin altından yüzlerce çocuk cesedi çıkmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kamuoyunda büyük yankı uyandıran eski yatılı kilise okullarının bahçesinde bulunan çocuk mezarları için, "Kanada tarihinin en karanlık bölümlerinden biri" ifadesini kullanmıştı.

19’uncu şyüzyılda Katolik Kilisesi tarafından Kanada hükümeti adına açılan ve sonuncusu 1997'de kapatılan yatılı kilise okulları, 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla koparılarak alıkonulduğu yerlerdi.

Beyazların çoğunlukta olduğu topluluklara entegre edilmek için zorla ailelerinden ve kültürlerinden uzaklaştırılan çocukların bu yatılı okullarda büyük açlık ve hastalıkların yanı sıra cinsel ve fiziksel tacize uğradığı öne sürülüyor.