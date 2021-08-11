Kanada ve Çin ilişkilerindeki gerginlik sürüyor.

Huawei yöneticisi Mıng'ın Kanada'da tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş insanı Michael Spavor'u "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla gözaltına almıştı.

Michael Spavor, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile birlikte 2018 yılından beri tutuklu bulunuyordu.

Dandong mahkemesi, "Devlet sırlarını yasadışı olarak yurtdışına çıkarmak" suçlamasıyla Spavor'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı, 7 bin 715 dolar değerinde kişisel eşyasına el koyarak sınır dışı etme kararı aldı.

Ancak sınır dışının ne zaman gerçekleşeceği belirtilmedi.

Çin hüküm giymiş yabancıları ancak hapis cezalarını tamamladıktan sonra sınır dışı ediyor.

Trudeau’nun tepkisi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, mahkumiyetin "kesinlikle kabul edilemez ve adaletsiz" olduğunu söyledi.

Trudeau "Spavor'a verilen karar, iki buçuk yıldan fazla keyfi gözaltı, yasal süreçte şeffaflık eksikliği ve uluslararası hukukun gerektirdiği asgari standartları bile karşılamayan bir yargılamanın ardından geldi" dedi.

Kanada'nın Çin Büyükelçisi Dominic Barton, "İtiraz için fırsat var" dedi.

Kanada yargılamanın adaletsiz olduğunu öne sürüyor

Spavor ve Kovrig'in Mart ayında görülen ilk duruşması karar çıkmadan sona ermişti.

Çin maslahatgüzarı dahil Kanadalı diplomatların mahkemeye girişi reddedilmiş, Justin Trudeau, kapalı kapılar ardındaki yargılamaları “tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.