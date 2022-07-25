Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 03:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahamalar'da göçmen faciası: 17 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bahama Adaları yakınında Haitili göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Yaklaşık 60 kişinin bulunduğu teknede 17 göçmen hayatını kaybetti.
ABD'ye ulaşmak amacıyla denize açılan, tahminen 60 göçmenin bulunduğu tekne New Providence Adası'na 11 kilometre uzaklıkta battı.
Yetkililer, kazada bir bebeğin de aralarında olduğu 17 göçmenin öldüğünü, 25 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bahamalar Başbakanı Philip Davis, düzenlediği basın toplantısında, göçmenlerin sürat teknesiyle ABD'nin Miami kentine götürülmeye çalışıldığını ve denizin son derece dalgalı olduğunu söyledi.
Bahama makamları, göçmen kaçakçılarıyla iş birliği içinde oldukları düşünülen 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Haiti
Sıradaki Haber
Arnavutluk'un yeni Cumhurbaşkanı Begaj görevine başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz