Karabağ'ın işgali, 20'inci yüzyılın en trajik olaylarından. 1992-1993 yıllarında bölgede başlayan işgal, Kafkasya'dan yükselen çığlıklara dönmüş ve bir milyon insan göçmen durumuna düşmüştü.

Ancak 2020 yılında toprakların geri alınmasıyla öfkeleri biraz olsun dinerken, 2022'de ise özlemleri sona erdi.

1993 yılının son baharında Karabağ'da işgale maruz kalan son bölge Zengilan oldu. 20 Ekim 2020’de de işgalden kurtarıldı. Bugün Karabağ’da yaşamın başladığı ilk noktaysa yine Zengilan oldu.

Zengilan sakinlerinden Nesibe Zeynelova, ''Ben giderken 16 yaşım vardı. Şimdi evladımın 16 yaşı var, getirdim buraya çocuk çok seviyor'' dedi.

Onlar, Zengilan'da yeni yaşamlarına başlayan 21 aileden sadece ikisi

Hüzün ve sevinç bir arada

Bölge sakinlerinden Sabine Aliyeva ise şunları söylüyor:

''Her zaman eşime söylüyordum, o 'Bakü’de evimiz olsun' diyordu. Ben 'Hayır, ata toprağımıza döneceğiz' diyordum. Hükümetimiz bizi döndürecek ama yani zaman geçtikçe, uzadıkça yine de ümitlerimiz vardı. Her şeyimiz vardı her şeyimiz, hepsini Ermeni düşmanı mahvetti, elimizden aldı. Yine de gururluyum ki kendi topraklarımıza rüya gibi geliyor yani, ben artık buradayım''

30 yıl önce Bakü'de göçmenler için yapılan evlerde yaşamlarını kurmuşlardı ve şimdi bir kez daha yeni bir yaşam kurmak için kolları sıvadılar.

Çok sayıda ağaç ekmek istediğini belirten Aliyeva, ''Planlarımız var çok sayıda ağaç ekmek istiyoruz, tarım yapmak. Patates, soğan... Her bir şeyi ekmeliyiz, yemeliyiz yaşamak için ekmeliyiz.''

Annesine baktığını vurgulayan Zeynelova, ''Şimdi istiyorum ki çalışayım, iki çocuğum var, 80 yaşında annem var. Ben bakıyorum benim üzerimde'' diye konuştu.

Türkiye'ye minnettarlar

Sevincimizin sınırı yok diyen Zengilanlılar, Türkiye'ye de zorlu süreçte desteği için teşekkür ediyor.

Aliyeva, ''Türkiye Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyoruz, o da bizim başkumandanımız gibi çok teşekkür ediyoruz'' dedi.