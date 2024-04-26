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Gündem
TRT Haber 26.04.2024 09:24

Bakan Koca: 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personelinin istihdam edileceğini duyurdu.

Bakan Koca: 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek

36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

Görev Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık Evi Yataklı Tedavi Toplam
Diyetisyen     1 1
Ebe   1 8 9
Hemşire     2 2
Sağlık Memuru   6 19 25
Sağlık Teknikeri     1 1
Tabip     3.498 3.498
Uzman Tabip     32.464 32.464
Toplam 1 7 8 35.984 36.000

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun."

 

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