Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
COVID-19'a yakalanan Biden'ın durumu iyi
[Fotograf: Reuters]
Doktoru Kevin O'Connor, COVID-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
Doktoru Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.
Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 3 gününü doldurduğunu belirterek, "Biden'ın durumu iyiye gitmeyi sürdürüyor" ifadesini kullandı.
Biden'ın şu andaki belirtisinin boğazındaki şişkinlik olduğunu belirten O'Connor, burun akıntısı, kas ağrıları, öksürük gibi şikayetlerinin ciddi oranda azaldığını belirtti.
O'Connor, Biden'ın nabzı, tansiyonu, ateşi ve solunum oranının normal seviyelerde olduğunu ifade ederek, "Başkan tedaviye olumlu yanıt vermeye devam ediyor" bilgisini aktardı.
Etiketler: Joe Biden ABD Koronavirüs
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