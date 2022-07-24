Kenya'da Meru’dan Mombasa’ya giden yolcu otobüsü Nithi Nehri üzerindeki köprüden geçtiği sırada yaklaşık 40 metre yükseklikten nehir yatağına düştü. Kazada 24 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sonrası yolcuların cansız bedenleri nehre saçıldı. Çok sayıda kişinin de yaralandığı kaza sonrası yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yaralı sayısına ilişkin net bir sayı verilmezken, otobüste en az 40 kişi olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, otobüsün fren arızası nedeniyle kaza yaptığını ifade ederek, otobüsün köprünün korkuluklarına çarptığında hızının yüksek olduğunu aktardı.