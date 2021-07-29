Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı
[ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği | Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketle saldırı düzenlendi.
Çevredeki araçlarda hasara neden olan saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Irak hükümetinden de henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
[Grafik: TRT Haber]
Irak’taki ABD hedeflerine yönelik son dönemde sık sık saldırılar düzenleniyor. Saldırıların arkasında İran’a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.
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