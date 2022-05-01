Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 20:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bağdat'ı kum fırtınası vurdu: Uçuşlar askıya alındı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. Kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı.
Irak’ta nisan ayının başından bu yana etkili olan kum fırtınası başkent Bağdat ile ülkenin güneyini etkisi altına aldı.
Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı.
Uluslararası Bağdat Havalimanı tarafından yapılan açıklamaya göre, uçuşlar hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden başlayacak.
[Fotoğraf: AA]
Kum fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti
Irak’ta geçtiğimiz haftadan beri etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Başkent Erbil'de de uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti.
Etiketler: Hava Durumu Irak
Son Haberler
- 20:57
- 21:21
- 19:37
- 19:26
- 19:21
Sıradaki Haber
Macaristan'a gelen Ukraynalıların sayısı 650 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz