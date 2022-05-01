Askeri hükümetin Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, istişareler sonucu sivil hayata geçiş sürecinin 39 ay olması konusunda uzlaşma sağladıklarını duyurdu.

Doumbouya, 39 aylık geçiş süreci teklifinin Mecliste de görüşüleceğini belirtti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine ve cunta yönetiminin başta olduğu bir diğer ülke Burkina Faso'dan, geçiş sürecine ilişkin belirledikleri yol haritasını 25 Nisan'a kadar iletmelerini istemişti.

İstenilen sürede bir tarih belirleyemeyen Gine ve Burkina Faso, ECOWAS'tan ek süre talebinde bulunmuştu.

Gine'de darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.