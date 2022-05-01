Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 16:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna limanlarında 4,5 milyon ton tahıl mahsur
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 4,5 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarında beklediğini açıkladı.
Alman Haber Ajansına konuşan Dünya Gıda Programı Almanya Direktörü Martin Frick, 4,5 milyon ton tahılın yüklü olduğu gemilerin limanlardan ayrılamadığına dikkati çekti.
İlgili açıklamada, bekletilen tahıllara dünyanın ihtiyacı olduğu vurgulandı.
Dünya Gıda Programına göre ihracatın yeniden başlayabilmesi için hem insanlara hem limanlara erişimin sağlanması gerekiyor.
24 Şubat'ta başlayan Rusya saldırıları sonrası Ukrayna limanları ticaret için kullanılamıyor.
Avrupa ülkeleri kara ve demir yolu ile Ukrayna'dan tahıl taşımaya başladı.
Etiketler: Ukrayna
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