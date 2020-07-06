Haber Giriş: Kaynak: AA
Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına füze saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınına Katyuşa füzesi atıldı.
Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Ahmed Halef, başkentteki Uluslararası Havalimanı yakınına düşen Katyuşa füzesinin can ve mal kaybına neden olmadığını söyledi.
Bu yıl dördüncü kez yapılan füzeli saldırı son olarak 16 Haziran'da da yaşanmıştı.
Füzeli saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
Etiketler: Füze saldırısı Bağdat Uluslararası HavalimanıSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 04:24
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