Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Ahmed Halef, başkentteki Uluslararası Havalimanı yakınına düşen Katyuşa füzesinin can ve mal kaybına neden olmadığını söyledi.

Bu yıl dördüncü kez yapılan füzeli saldırı son olarak 16 Haziran'da da yaşanmıştı.

Füzeli saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.