Avrupa Birliği (AB) Sudan Delegasyon Başkanı Büyükelçi Robert van den Dool, Sudan devlet televizyonunda katıldığı bir programda, Sudan'ın artık eskisi gibi olmadığını belirterek, AB'nin yeni Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmak için elinden gelen en iyi çabayı gösterdiğini vurguladı.

AB'nin ve uluslararası toplumun Sudan'daki geçiş hükümetine desteğini yineleyen Büyükelçi van den Dool, büyük zorluklara rağmen Sudan'ın demokratik ve barışçıl geleceği hakkında iyimser olduğunu belirterek, AB'nin mali desteğinin çok yakında Sudan'a ulaşacağını söyledi.

Washington yönetimi, Sudan'ı terör gruplarına destek olduğu iddiasıyla 1993'te terör listesine eklemişti.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uyguladığı ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen devletler listesi"nden çıkarmamıştı.