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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 200 bine yaklaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 773 kişide koronavirüs tespit edildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı 8 bin 773 artışla 196 bin 750'ye yükseldi. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 830 bin 161 test yapıldı.
Son 24 saatte 173 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 8 bin 773'e yükseldi. COVID-19 vakalarından 93 bin 315'i iyileşti.
En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: koronavirüs Güney Afrika CumhuriyetiSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 02:18
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