Hava saldırıları Gazze'nin doğusundaki Zeytune bölgesinin tarım arazilerinde yoğunlaştı.

Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin Gazze'deki Hamas Hareketi'ne ait mevkileri vurduğu duyuruldu. Açıklamada, vurulan noktalarda altyapının hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca İsrail ordusu, söz konusu saldırının Gazze'den fırlatılan roketlere karşılık olduğunu öne sürdü.

Pazar akşamı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den 3 roket fırlatıldığı "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle bunlardan birinin düşürüldüğü ifade edildi. Diğer iki roketin düştüğü yer ve olası zarara ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Gazze'den roket fırlatıldığı iddiaları karşısında Filistinli gruplardan olayı henüz üstlenen olmadı.