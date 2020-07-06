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Gana'da 150 sağlık çalışanı virüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Gana'da, şimdiye kadar 150 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı.
Gana Tabipler Birliğinden (GMA) yapılan açıklamada, ülkede mart ayında ilk COVID-19 vakası görülmesinden bu yana 150'den fazla doktorun virüse yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, şimdiye kadar 4 doktorun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği vurgulandı.
Ülkede her gün artan COVID-19 vaka sayısının endişe verici olduğu anlatılan açıklamada, virüsün yayılmasının önlenmesi için sağlık çalışanlarının tüm tedbirlere uymaları çağrısı yapıldı.
Gana'da şimdiye kadar 20 bin 85 COVID-19 vakası görülürken, 122 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs gana sağlık çalışanlarıSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 02:49
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