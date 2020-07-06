Gana Tabipler Birliğinden (GMA) yapılan açıklamada, ülkede mart ayında ilk COVID-19 vakası görülmesinden bu yana 150'den fazla doktorun virüse yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 4 doktorun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Ülkede her gün artan COVID-19 vaka sayısının endişe verici olduğu anlatılan açıklamada, virüsün yayılmasının önlenmesi için sağlık çalışanlarının tüm tedbirlere uymaları çağrısı yapıldı.

Gana'da şimdiye kadar 20 bin 85 COVID-19 vakası görülürken, 122 kişi hayatını kaybetti.