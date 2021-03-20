Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Teröristler yine sivilleri hedef aldı. El Bab'da düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde kurtarma faaliyetleri devam ediyor. pic.twitter.com/aXYGTXMrv7— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 20, 2021
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledilirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda da hasar meydana geldi.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Etiketler: PKK/YPG Terör Saldırısı
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