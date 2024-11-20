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Dünya
DHA 20.11.2024 13:42

Aztek ölüm düdüklerinin beyin üzerindeki etkisi incelendi

Araştırmacılar, Meksika topraklarında 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar yaşayan ve güçlü bir uygarlık kuran Aztekler ile ilgili bir çalışma yaptı. Çalışma, uygarlığın kafatası şeklindeki düdüklerinin dinleyicileri nasıl etkilediğine ilişkin sonuçlar ortaya koydu.

Aztek ölüm düdüklerinin beyin üzerindeki etkisi incelendi

Bilim insanları, Aztek uygarlığının kültürel ve dini objelerinden ‘ölüm düdüğü’ ile ilgili araştırmalar yaptı. Meksika topraklarında 14. ve 16. yüzyıllar arasında hüküm süren Azteklerin kullandığı düdüklerin, insan beyni üzerindeki etkileri ilk kez bilimsel olarak incelendi.

Araştırma kapsamında 70 Avrupalı gönüllünün beyin faaliyetleri, ölüm düdüğünün çıkardığı seslere maruz bırakılarak ölçüldü. Bu seslerin işitsel korteksi yüksek bir alarma geçirdiği belirlendi. Katılımcılar, çığlık benzeri sesleri ‘korkutucu ve rahatsız edici’ olarak tanımladı.

Kurban edilen insanların kemiklerinin yanında bulunan ölüm düdükleri, kurbanların ruhlarını temsil ettiği düşünülüyor. Araştırmacılar, kafatası düdüklerinin insan kurbanlarını ya da törensel izleyicileri korkutmak için kullanılmış olabileceğini öne sürüyor.

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