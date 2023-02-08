Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 3'ü çocuk 16 kişiyi enkaz altından kurtardı
Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 3'ü çocuk 16 kişiyi kurtardı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 3'ü çocuk 16 kişiyi kurtardığı, 29 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel görev alıyor.
Etiketler: Azerbaycan Kahramanmaraş Deprem
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