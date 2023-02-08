Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 07:41Son Güncelleme: Kaynak: AP, AFP
Suriye'de enkazdan çıkarılan yenidoğan hayata tutundu
Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem Suriye'de de yıkıma neden oldu. Afrin'de bir yenidoğan, enkazdan çıkarıldı ve hastanede tedavi altına alındı.
Afrin'in Cinderes beldesinde deprem sonrası çalışması yürüten bölge sakinleri, enkaz altında ağlayan bebeğin sesini duydu.
Bebeğe ulaşan kişiler, bebeğin göbek bağıyla annesine bağlı olduğunu gördü.
Bölge sakinleri, bebeği enkazdan çıkardı. Anne ise yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AFP]
Yenidoğan kızın Afrin'deki bir klinikte tedavi altına alındığı; vücudunda morluklar bulunduğu ve durumunun stabil olduğu açıklandı.
Bebeğin, ailesinden sağ kalan tek kişi olduğu bilgisi verildi.
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