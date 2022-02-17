Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'la İran arasında uçuşlar yeniden başlayacak
COVID-19 önlemleri kapsamında daha önce durdurulan Azerbaycan ile İran arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak.
Uçuşlar 4 Mart'ta başlayacak ve Azerbaycan'ın düşük maliyetli hava yolu şirketi Buta Airways tarafından gerçekleştirilecek.
Bakü ile Tahran arasında yapılması planlanan uçuşlar haftada bir kez cuma günleri hayata geçirilecek.
Etiketler: Azerbaycan İran Hava Yolu
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