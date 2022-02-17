Kosova'nın bağımsızlığının 14'üncü yıl dönümünü kutlanıyor.

Kosova’da bağımsızlık yıl dönümü etkinlikleri, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Meclis Başkanı Glauk Konjufca ve Başbakan Albin Kurti’nin katılımıyla, Kosova Cumhuriyeti Bayrağı’nın hükümet binası önünde göndere çekilmesiyle başladı.

Devlet yetkilileri daha sonra ilk Cumhurbaşkanı İbrahim Rugova ve Kosova Kurtuluş Ordusu kurucularından Adem Jashari’nin kabirlerini ziyaret etti.

"Kosova uğruna şehit olanları unutmayacağız"

Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, kuruluş aşamasında devlet için fedakarlık gösterenlere minnettarlığını dile getirdi.

Başbakan Albin Kurti, bağımsız Kosova uğruna şehit olanları unutmadıklarının altını çizdi.

Etkinlikler konserle sona erecek

Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında Kosova Meclisi’ndeki özel oturumun ardından Kosova Güvenlik Güçleri ve emniyet mensupları resmi geçit töreni düzenledi.

Etkinlikler başkent Priştine'de düzenlenecek konserle son bulacak.

Sırbistan’ın kendi toprağı olarak gördüğü Kosova, bugün 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınıyor.

Türkiye de bağımsızlığı tanıyan ilk ülkelerden biri.

TBMM Başkanı Şentop'tan kutlama

Kosova Bağımsızlık Günü vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, mevkidaşı Glauk Konjufca’ya bir tebrik mektubu gönderdi.

Şentop, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Köklerini tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarından alan Türkiye-Kosova ilişkilerinin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin, halklarımızın müşterek menfaatleri doğrultusunda her sahada daha da gelişeceğine ve bölge istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Kosova halkına sıhhat, huzur ve refah, Zat-ı Alinize ve şahsınızda Kosova Meclisinin değerli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletiyorum.”