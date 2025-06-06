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Dünya
AA 06.06.2025 11:20

Azerbaycan'dan Türkiye'ye "yeşil enerji" adımı: Nahçıvan üzerinden elektrik ihracatı planlanıyor

Türkiye ile yürüttüğü petrol ve doğal gaz projeleriyle bölgenin enerji haritasını dönüştüren Azerbaycan, şimdi de yenilenebilir enerji alanında büyük hedeflerle yola çıkıyor.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye "yeşil enerji" adımı: Nahçıvan üzerinden elektrik ihracatı planlanıyor

Azerbaycan, 2030'a kadar 6,5 gigavatlık yenilenebilir enerji üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu kapasitenin, Azerbaycan'ın toplam enerji üretiminin yüzde 35'inden fazlasını oluşturması bekleniyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını artıran Azerbaycan, sadece iç talebi karşılamakla kalmayıp aynı zamanda elektrik ihracatını da genişletmeyi planlıyor. Projeler kapsamında üretilen elektriğin esasen Avrupa'ya ulaştırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Türkiye, hem Azerbaycan'dan elektrik alan hem de Avrupa piyasalarına çıkış için transit ülke olarak öne çıkacak.

Özellikle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde üretilecek elektriğin Türkiye'ye ihracı, enerji işbirliklerinde öncelikli başlık haline geldi. Ayrıca, Azerbaycan ana karasında üretilecek elektriğin Nahçıvan üzerinden dış pazarlara ulaştırılması ve Gürcistan üzerinden geçen enerji iletim hatlarının güçlendirilmesi planlanıyor.

"Türkiye en çok elektrik ihraç ettiğimiz ülke"

Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Elnur Soltanov, ülkesinin elektrik ihracatı hususundaki planlarını değerlendirdi.

Soltanov, Azerbaycan'ın son yıllarda en çok elektrik ihraç ettiği ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Elektrik iletiminin Gürcistan üzerinden sağlandığını ifade eden Soltanov, geçen yıllarda Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine az miktarlarda da olsa elektrik ihraç edildiğini bildirdi.

Yeni hedefin Nahçıvan üzerinden elektrik iletimi olduğunu belirten Soltanov, "Hem Nahçıvan'da hem de Azerbaycan'ın ana karasında üretilecek elektriğin Nahçıvan üzerinden iletilmesi söz konusu. Nahçıvan, Azerbaycan'ın en iyi güneş radyasyonuna sahip bölgesi. Rüzgar potansiyeli de iyi. Nahçıvan'ın yenilenebilir enerjiden elde edilecek elektrik potansiyeli yaklaşık 6 gigavat olarak değerlendiriliyor. Bunun 1 gigavatının Türkiye'ye ihraç edilmesi mümkün olabilir." diye konuştu.

Cebrayıl'dan Nahçıvan'a enerji köprüsü

Soltanov, Cebrayıl'da inşa edilen 330 kilovoltluk şalt sahasına da dikkat çekerek, "Bu, Nahçıvan'la ülkenin ana karasının birleşmesindeki son halkadır. Bu hat, Zengezur Koridoru veya Aras Koridoru üzerinden ya da her iki güzergahtan Nahçıvan'a bağlanacak. Böylece hem Nahçıvan'ın enerji güvenliği sağlanmış olacak hem de Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye iletebileceğimiz enerjinin miktarı artacak." bilgilerini verdi.

Azerbaycan ile Türkiye'nin elektrik sistemlerinin farklı yapılara sahip olduğunu hatırlatan Soltanov, "Türkiye'nin sistemi Avrupa Birliği ile, Azerbaycan'ın sistemi ise Rusya ile senkronizedir. Bu nedenle dönüştürücü istasyonların inşa edilmesi gerekiyor. Bu hususta fizibilite çalışmaları yapılıyor." dedi.

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