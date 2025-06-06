Trump ile Musk arasındaki kavga kamuoyunun önünde alevlendi

İkili, gün boyunca birbirlerine ait sosyal medya platformlarında sert mesajlar paylaşarak, beklenmedik ittifaklarının sona erdiğine işaret eden açıklamalarda bulundu.

Perşembe günü Trump, Musk’ın yönetiminin vergi ve harcama paketine yönelik eleştirileri için "hayal kırıklığına uğradığını" belirterek, bunun "harika ilişkilerinin" sonu olabileceğini söyledi.

Musk ise Trump’ı "nankörlükle" suçlayarak, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi" dedi.

'Güzel büyük' harcama paketine tepki

İki ismin arasındaki ipler, Musk’ın haftalar süren karşı lobi faaliyetlerinin ardından koptu. ABD Temsilciler Meclisi’nde geçen ay onaylanan ve Senato’da oylanmayı bekleyen "büyük, güzel" harcama paketiyle ilgili olarak Musk, görevinden ayrıldıktan kısa süre sonra X platformunda paketi "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirdi. Musk, "Bunu oylayanlardan utanın; yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" mesajını paylaştı.

Paketin ABD’nin ulusal borcunu sorumsuzca artıracağını savunan Musk, takipçilerini kendi temsilcilerini arayarak plana karşı çıkmaya çağırdı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, söz konusu yasa tasarısını savunarak, "Çok hayal kırıklığına uğradım çünkü Elon bu yasanın işleyişini burada bulunan hemen herkesten daha iyi biliyordu. Birdenbire bir sorun yaşadı," dedi.

Trump ayrıca, Musk’ın elektrikli araçlar için verilen sübvansiyon ve teşviklerin kaldırılmasından rahatsız olduğunu öne sürdü. Bunun ise Tesla’yı olumsuz etkileyebileceğini ima etti.

Musk bu iddiayı reddederek, "Elektrikli araç/güneş enerjisi teşvik kesintilerini pakette tutun, (petrol ve gaz sübvansiyonlarına dokunulmaması çok adil değil!!) ancak paketteki DAĞ GİBİ İĞRENÇ HARCAMALARI çıkarın," ifadelerini kullandı.

ABD’de "pork" terimi, belirli çıkar gruplarına ya da bölgelere yönelik gereksiz kamu harcamalarını tanımlamak için kullanılıyor.

İttifaktan düşmanlığa

İki isim arasındaki ittifak, Musk’ın geçen yıl Temmuz ayında Pensilvanya’daki bir suikast girişiminin ardından Trump’a desteğini açıklamasıyla başlamıştı. Musk’ın Trump’ı yeniden Beyaz Saray’a taşıma çabalarına yaklaşık 290 milyon dolar aktardığı belirtiliyor.

Perşembe günkü gelişmelerin ardından X üzerinden art arda paylaşımlarda bulunan Musk, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin elde ettiği zaferin de kendi sayesinde gerçekleştiğini savundu. Musk, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi, Temsilciler Meclisi Demokratların eline geçerdi ve Senato’da Cumhuriyetçiler 51-49 üstünlükte olmazdı," dedi ve ekledi: "Büyük nankörlük."

Musk daha sonra takipçilerine, "ABD’de ortadaki yüzde 80’i gerçekten temsil edecek yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?" sorusunu yönelttiği bir anket de paylaştı.

Gün içerisinde Musk, Trump’ın istifasını talep eden bir paylaşımı yeniden yayımladı; Trump’ın küresel gümrük tarifeleri planının ABD’de resesyonu tetikleyeceğini savundu Trump’ın, cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanmamış belgelere adının geçtiğini öne sürdü.

Epstein, 2019’da insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmış, duruşmayı beklerken intihar etmişti. Trump ise o dönemde başkandı ve Epstein’ı "Palm Beach’te herkesin tanıdığı biri" olarak tanımlamış ancak "uzun zaman önce aralarının bozulduğunu" belirtmişti.

Beyaz Saray, Musk’ın bu iddiasını kınadı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, "Bu, Elon’dan talihsiz bir çıkış; çünkü Büyük Güzel Yasa’da istediği politikaların yer almamasından hoşnut değil," ifadelerini kullandı.

Trump ise Truth Social platformunda Musk için, "Az önce ÇILDIRDI" ifadelerini kullanarak, "Bütçemizden Milyarlarca ve Milyarlarca Dolar tasarruf etmenin en kolay yolu, Elon’un hükümetten aldığı sübvansiyonları ve sözleşmeleri iptal etmektir. Biden’ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır!" dedi.

Musk’ın Tesla, SpaceX ve Starlink gibi şirketlerinin ABD hükümetiyle doğrudan bağlantıları bulunuyor ve diğer birçok şirket gibi çeşitli teşvik ve vergi indirimlerinden faydalanıyor.

Musk buna karşılık olarak SpaceX’in Dragon uzay aracını "hemen devre dışı bırakmaya başlayacaklarını" duyurdu. Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na insan ve malzeme taşımada kullanılıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından Tesla hisseleri birkaç saat içinde yüzde 14 değer kaybetti.

Kongre’nin partiler üstü bağımsız analiz kurumu olan Kongre Bütçe Ofisi’ne göre, Kongre’de görüşülmekte olan yasa tasarısı ABD’nin ulusal borcunu 10 yıl içinde 2,4 trilyon dolar artıracak ve yaklaşık 11 milyon kişiyi devlet destekli sağlık sigortasız bırakacak.

Beyaz Saray ise bu rakamlara itiraz ederek, artan gümrük gelirlerinin bu etkileri dengeleyeceğini savunuyor.

Doge ajansının başına getirilen Musk, görevi süresince ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) dahil birçok birimi kapatarak büyük çaplı personel çıkarımlarına imza atmıştı.

Doge, şu ana kadar 180 milyar dolar tasarruf sağlandığını iddia ediyor. Ancak bu rakam tartışmalı ve Musk’ın başlangıçta hedeflediği 2 trilyon dolarlık kesintinin oldukça gerisinde.