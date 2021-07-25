Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Savunma Bakanı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov mesajlarında, "Terörle mücadele operasyonlarının yürütüldüğü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain terör saldırısı sonucu şanlı Türk ordusu askerlerinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması haberi beni derinden üzdü." açıklamasını yaptı.
Şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.
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