Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov mesajlarında, "Terörle mücadele operasyonlarının yürütüldüğü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain terör saldırısı sonucu şanlı Türk ordusu askerlerinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması haberi beni derinden üzdü." açıklamasını yaptı.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.