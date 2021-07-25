Katolik Hıristiyanlığın dini merkezi Vatikan'ın mülklerine ilişkin bilgiler Kutsal Makam Miras İdaresi (APSA) tarafından paylaşılan belgelerde yer aldı.

30 sayfalık bir belgede, Vatikan'ın İtalya'da 4 bin 51, diğer yerlerde ise bin 120 mülkünün olduğu belirtildi. Bu sayılara büyükelçilik binaları dahil edilmedi.

İtalya'daki mülklerin yalnızca yüzde 14'ünün piyasa fiyatlarından kiralandığı, kalanlarının ise -çoğunluğu Kilise çalışanlarına olmak üzere- düşük ücretler karşılığında kiralandığı görüldü. Bu yapıların yüzde 40'ının okul, hastane ve dini mekanlar olduğu kaydedildi.

Belgelerde ayrıca, Vatikan'ın Londra, Cenevre, Lozan ve Paris'teki lüks bölgelerde mülklerinin bulunduğu görüldü.

Üst düzey isimlere yolsuzluk suçlaması

Vatikan'da yargı makamları, bir dönem üst düzey görevlerde de bulunan, ancak adı yolsuzluk skandalına karışan Kardinal Giovanni Angelo Becciu dahil 10 kişinin yargılanmasını kararlaştırmıştı.

27 Temmuz'da ilk duruşması yapılacak davada Kardinal Becciu'nun, "zimmetine para geçirme" ve "başkalarıyla suç ortaklığı içinde görevini kötüye kullanma" suçlarından yargılanacak.

Vatikan'da 2019'da başlatılan bir soruşturma çerçevesinde, Becciu'nun adının, Vatikan Devlet Sekreteri Vekili (Başbakan Vekili) olarak görev yaptığı 2011-2018 döneminde, Devlet Sekreterliğinin Londra'nın pahalı muhitlerinden birinde Katolik inananlardan toplanan bağışlarla bir gayrimenkulün alımının da olduğu skandala karıştığı ortaya çıkmıştı.

Londra'daki binanın alımı için yapılan emlak anlaşmasının, Becciu'nun Kasım 2018'de Devlet Sekreterliği Vekilliğinden ayrılmasının ardından Vatikan'ı milyonlarca euro zarara uğrattığı basına yansımıştı.

Kardinal Becciu, hakkındaki suçlamaların kamuoyuna yansımasının ardından 24 Eylül 2020'de, Vatikan'da üstlendiği görevlerden istifa etmiş, ayrıca kardinallikten de feragat etmişti. Vatikan'a yakın basın yayın organlarında, Becciu'nun, görevlerinden "istifa ettirildiği" yorumları yapılmıştı.