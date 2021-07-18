Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ulusal basının kuruluşunun 146'ıncı yılı dolayısıyla ödül töreni düzenlendi.

1875 yılında yayın hayatına başlayan ülkenin ilk gazetesi 'Ekinci' ismiyle düzenlenen törene Azerbaycan sanat, televizyon ve iş dünyasından isimler katıldı.

Törenin açılışında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Azerbaycan milli marşı okundu.

Törende TRT Haber de ödül aldı

Törende, yayınlarıyla dünyanın dört bir yanına ulaşan, Karabağ Savaşı'nı haber ve programlarla dünyaya duyuran TRT Haber de ödül aldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

27 Eylül Sabahı bölgeden ilk yayını gerçekleştiren ve sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırıları kaydeden TRT Haber Azerbaycan muhabiri Fatih Avanos 'Ekinci' ödülüne layık görüldü.

Törende Anadolu Ajansı Rusça Haberler Editörü Ramin Abdullayev ile Azerbaycan muhabiri Ruslan Rehimov, Türk basınından ödül alan diğer isimler oldu.

Kamera: İlkin Umudov