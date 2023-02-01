Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'da İran'ın casus ağına operasyon: 39 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin Azerbaycan'da mezhep kavgası çıkarmak istedikleri, İran istihbaratının verdiği görevleri yerine getirdikleri, bilgi aktardıkları iddia edildi.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakü ve bölgelerde bazı kuruluş ve iş yerlerine yönelik dün başlatılan operasyonda din adı altında bölücü faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 39 kişi gözaltına alındı.
Söz konusu şahısların sosyal ağlarda İran lehinde propaganda yaptıkları, Azerbaycan'da mezhep kavgası çıkarmak istedikleri, İran istihbaratının verdiği görevleri yerine getirdikleri, bilgi aktardıkları iddia edildi.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığının operasyon yaptığı kuruluşlar arasında İran yanlısı yayınlarıyla bilinen "SalamNews" haber ajansı ile "İnteraz" televizyon kanalı da bulunuyor.
Etiketler: Azerbaycan Casusluk İran
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