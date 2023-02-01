Washington - Moskova hattındaki gerginlik birçok alanda kendini gösteriyor.

İkili ilişkilerin gündemi bu kez, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması.

Yeni START olarak da adlandırılan antlaşma, iki ülke arasındaki kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'yı antlaşma kapsamında kendi topraklarındaki denetim faaliyetlerine izin vermemekle suçluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın tutumunun oluşturduğu problemlere dikkati çekti.

Bu durumun, Washington'un antlaşma kapsamındaki haklarını kullanmasını engellediği vurgulandı.

"Moskova, ABD-Rusya karşılıklı nükleer silah kontrolünün uygulanabilirliğini tehdit ediyor" denildi.

Moskova'nın, İkili Danışma Komisyonunun toplantısına katılma yükümlülüğünü yerine getirmediği de belirtildi.

Yeni START Antlaşması

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991, Rusya Federasyonu ile de 1993'te imzaladığı START 1 ve START 2'nin devamı niteliğinde.

2010 yılında imzalanan yeni START Antlaşması, Rusya ve ABD'nin konuşlandırdığı stratejik nükleer savaş başlıklarının sayısını bin 550 ile sınırlandırıyor.

Yeni START, Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer antlaşma.

Antlaşma, 5 Şubat 2021'de 5 yıllığına uzatılmıştı.

