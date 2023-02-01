Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 10:32Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
El Pais: İspanya, Ukrayna'ya tank gönderecek
[Temsili fotoğraf: Reuters]
İspanyol gazetesi El Pais, İspanya'nın Ukrayna'ya 4 ila 6 "Leopard 2A4" tipi tank göndermeyi planladığını yazdı.
Gazete, ismi verilmeyen bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberinde, gönderimi yapılacak tank sayısının mevcuttaki tankların durumuna ve diğer kaç ülkenin Ukrayna'ya destek sağlayacağına bağlı olduğunu bildirdi.
İspanya Savunma Bakanlığı sözcüsü, konuya ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.
Kiev yönetimi, Rusya'ya karşı Batı ülkelerinden bu ay tank taahhüdü almıştı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ilk etapta 12 ülkeden 120 ila 140 tank edinmeyi beklediğini söylemişti.
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