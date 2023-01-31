Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'a seyahat uyarısında bulundu.

Bakanlık konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

İran'daki "istikrarsız durum" ve Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliğine karşı işlenen "terör eylemi" dikkate alınarak, Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İran'a ziyaret etmemeleri, ziyaret edenlerin ise çok dikkatli olması tavsiye edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'daki Azerbaycan vatandaşlarının konsolosluk ve diğer işlemler için Tebriz Başkonsolosluğuyla iletişime geçmeleri rica ediliyor" denildi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı

27 Ocak'ta, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlenmişti.

Kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini şehit ettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaralandığı açıklanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi