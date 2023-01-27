Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne sabah saatlerinde saldırı düzenlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Saldırıda büyükelçiliğin Güvenlik Amiri Orhan Askerov şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi ise yaralandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yaralıların durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Saldırgan 3 TV kanalına röportaj verdi

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Tahran yönetimi, saldırganın yakalandığını açıkladı.

Saldırgan yakalandıktan sonra İran kanallarına röportaj verdi. Saldırganın rahat tavırları dikkati çekti.

Saldırının ardından Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi'nin görevden alındı.

Tahran Emniyet Müdürlüğüne Elburz Emniyet Müdürü Abbas Ali Muhammediyan getirilirken,Rahimi de Ekonomik Güvenlik Polisi Başkanı olarak atandı.

Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliğini tahliye ediyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Tahran Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını, İran hükümetinden saldırgan ve azmettiricilerin belirlenmesini istediklerini belirterek "Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor." dedi.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Saldırı anı Büyükelçiliğin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Önce büyükelçilik görevlileri içeri giriyor. Hemen ardından silahlı saldırgan aracıyla yaklaşıyor.

Hızını alamayıp önündeki arabaya çarpıyor ve koşarak büyükelçilik kapısını zorluyor.

Bu esnada büyükelçiliğin dışındaki güvenlik kulübesinde bulunan görevlinin dışarı çıkmaması dikkati çekiyor.

Saldırgan molotofkokteyli kullanıyor

Azerbaycan'ın Tahran'daki büyükelçiliğine giren otomatik silahlı saldırgan, içerideki üç kişiye mermi yağdırdı.

Geçtiğimiz saatlerde saldırıya ait yeni bir video yayınlandı. Videoda, saldırganın büyükelçilik kapısını kırmaya çalıştığı ve molotofkokteyli kullandığı görülüyor.

Aliyev: Bu bir terör saldırısıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Tahran Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısının bir an önce soruşturulması ve teröristlerin cezalandırılmasını isteyerek "Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez" dedi.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her devletin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükler uyarınca ülkedeki diplomatik misyonları koruması gerektiği, Büyükelçi Musevi'ye iletildi.

Musevi'ye, Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırının Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı, diplomatik misyonlara yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunun altı çizildi.