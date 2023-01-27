Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin Güvenlik Amiri Orhan Askerov şehit olmuş ve iki güvenlik görevlisi ise yaralanmıştı.

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.

"Türkiye, can dostu ve kardeşi Azerbaycan'n yanında"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, can dostu ve kardeşi Azerbaycan'n yanındadır" dedi.

"Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan’ın yanındadır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını, "Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını" vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan tarafına taziyelerini ileterek, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Azerbaycan tarafına başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınayarak tepki gösterdi.

Açıklamada Ömüraliyev'in, "İran makamlarını bu şiddetli saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmeye ve failleri adalete teslim etmeye çağırıyoruz. Bugün hayatını kaybeden polis memurunun ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen kalleş saldırı sonucu elçilikte görevli güvenlik amirinin şehit edilmesini şiddetle kınıyor, Azerbaycanlı soydaşlarımıza şahsım ve halkım adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC devletinin her hal ve koşulda Azerbaycan devletinin yanında yer aldığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı kınadı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, diplomatik misyonlara ve onların temsilcilerine karşı her türlü şiddet ve saldırı eyleminin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen ve diplomatik misyon çalışanlarının ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Bu tür saldırıların uluslararası hukukun temelleri ile normlarını ihlal ettiğine ve genel kınamaya tabi olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kardeş Azerbaycan halkına ve şehit Orhan Askerov'un ailesi ile yakınlarına başsağlığı, yararlılara da acil şifalar diliyoruz." denidi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u telefonla arayarak taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan ve bir güvenlik amirinin öldürüldüğü alçakça saldırıdan dolayı şok ve üzüntü içindeyiz. Azerbaycan hükümeti, halkına ve kurbanın ailesine en içten baş sağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ikili ilişkileri güçlendirme çerçevesinde Azerbaycan'da bulunduğu sırada Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Azerbaycan hükümeti, halkına ve saldırıda hayatını kaybeden kurbanın ailesine en içten baş sağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Bu acı olayda Mısır'ın Azerbaycan'la tam dayanışmasını teyit ediyoruz." denildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi.

BAE resmi ajansı WAM'a göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan, ahlaki, insani değer ve ilkelerle bağdaşmayan her türlü şiddet ve terör eylemini kalıcı olarak reddettiği ifade edildi.

Yaralıların bir an önce iyileşmesinin temenni edildiği açıklamada, BAE'nin Azerbaycan hükümetine, halkına ve hayatını kaybeden büyükelçilik görevlisinin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan'ın bu olayda dost Azerbaycan Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, diplomatik temsilciliklere saygı duyulması ve suçluların cezalandırılması çağrısında bulunuldu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için Azerbaycan hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Azerbaycan'la dayanışmanın vurgulandığı açıklamada, her türlü şiddetin reddedildiği gibi diplomatik temsilciliklere ve çalışanlarına yönelik eylemlerin de kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Olay

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini şehit ettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaralandığı belirtilmişti.