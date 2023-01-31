İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen 5 tekneye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun operasyonu sonucu teknelerde 400 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, teknelere el konulduğunu ve olayla ilgili 23 kişinin tutuklandığını belirtti.