Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran, Basra Körfezi'nde 5 tekneye el koydu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdıkları gerekçesiyle 5 tekneye el koyarak, olayla ilgili 23 kişiyi tutukladı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen 5 tekneye operasyon düzenlendiğini söyledi.
Devrim Muhafızları Ordusu'nun operasyonu sonucu teknelerde 400 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, teknelere el konulduğunu ve olayla ilgili 23 kişinin tutuklandığını belirtti.
Etiketler: İran
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