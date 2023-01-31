2018 ve 2019 yaz aylarında Orta Avrupa'da ciddi bir su sıkıntısı yaşandı.

O zamandan beri, sürekli olarak düşük kalan yeraltı suyu seviyelerinde önemli bir artış olmadı.

Yeni bir çalışma, şiddetli kuraklığın doğal yaşam alanlarına zarar verdiğini, tarımı etkilediğini ve büyük enerji kıtlığı yarattığını ortaya koydu.

Bu uzun süreli kuraklığın etkileri Avrupa'da 2022 yazında daha belirgindi.

Kuru nehir yatakları ve durgun suların yavaş yavaş kaybolması hem doğayı hem de insanları ciddi şekilde etkiledi.

Çok sayıda su canlısı yaşam alanlarını kaybederken, kuru toprak tarım için birçok soruna neden oldu.

Su krizi daha büyük boyuta ulaşabilir

Sonuç olarak Avrupa'daki enerji kıtlığı da kötüleşti. Yeterli miktarda soğutma suyu olmadan, Fransa'daki nükleer santraller yeterli elektrik üretmek için mücadele etti.

Hidroelektrik santraller de susuzluktan dolayı işlevlerini yerine getirmekte zorlandı.

Avusturya Graz Teknoloji Üniversitesi'nde uydular aracılığıyla yapılan araştırmalar su krizinin önümüzdeki yıllarda daha büyük boyuta gelebileceğini ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre, Avrupa'daki su durumu artık çok istikrarsız hale geldi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Mayer-Gürr, Birkaç yıl önce, suyun Avrupa'da, özellikle Almanya veya Avusturya'da bir sorun olacağını asla hayal edemezdim Aslında burada, su kaynağıyla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bunu düşünmemiz gerekiyor." dedi.