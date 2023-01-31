Kan donduran görüntü, Brezilya'nın Mato Grosso do Sul eyaletine bağlı Bonito'da kaydedildi.

Yerel polis tarafından sarhoş olduğu açıklanan bir sürücü, karşısına çıkan motosikletliye çarparak kontrolünü kaybedince, yan taraftaki dükkana daldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kızın arabanın geldiğini fark ettiği ve çarpmadan önce saksının arkasına saklandığı görüldü.

Şiddetli çarpışmayla kırılan camların arasından kalkan çocuk, yara almadan kurtuldu.