Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: Sky News
5 yaşındaki kız trafik kazasından mucizevi şekilde kurtuldu
Brezilya'da sarhoş bir sürücü motosikletliye çarpıp kontrolünü kaybedince, iş yerine daldı. Ofisin önünde büyük bir saksının arkasında duran kız çocuğu kazadan mucizevi şekilde yara almadan kurtuldu.
Kan donduran görüntü, Brezilya'nın Mato Grosso do Sul eyaletine bağlı Bonito'da kaydedildi.
Yerel polis tarafından sarhoş olduğu açıklanan bir sürücü, karşısına çıkan motosikletliye çarparak kontrolünü kaybedince, yan taraftaki dükkana daldı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kızın arabanın geldiğini fark ettiği ve çarpmadan önce saksının arkasına saklandığı görüldü.
Şiddetli çarpışmayla kırılan camların arasından kalkan çocuk, yara almadan kurtuldu.
Etiketler: Brezilya
Son Haberler
- 11:59
- 11:55
- 11:51
- 11:58
- 11:39
Sıradaki Haber
Google'ın yapay zekası bu kez metni müziğe çevirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz