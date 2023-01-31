Haber, Washington ve Berlin'in geçen hafta Kiev'e ağır zırh sevkiyatını onaylamasının ardından geldi.

ABD ve Almanya, Ukrayna'ya sırasıyla M1 Abrams ve Leopard 2 teslimat sözü verdi.

Şirket, Cuma günü internet sitesinde yaptığı açıklamada , "Bir Alman Leopard 2 muharebe tankını veya bir Amerikan Abrams'ı imha eden veya ele geçiren Rus askerleri para ödülü alacak" dedi.

Fores, ilk kupa için 5 milyon ruble ödeyecek. Sonraki her biri için ödeme 500 bin ruble olacak.

Şirket, Ukrayna'nın F-15 ve F-16 savaş uçakları alması durumunda, Fores'in düşürülen ilk uçak için 15 milyon ruble ödül vereceğini de sözlerine ekledi.

Berlin geçen hafta Kiev'e 14 Leopard 2 tedarik edeceğini ve diğer Avrupa ülkelerinden Alman yapımı tankların teslimatına yeşil ışık yaktığını söyledi.

Şansölye Olaf Scholz, Almanya ve ortaklarının toplamda 112 tank tedarik etmek istediğini söyledi.