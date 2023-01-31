BBC'de yer alan habere göre, Bolsonaro, 30 Aralık'tan beri ABD’nin Florida eyaletinde kalıyor. Eski devlet başkanı, vizeyi beklerken ABD'de kalmayı planlıyor.

Avukatı Felipe Alexandre, Bolsonaro'nun"hayatının 34 yılını kamu hizmetine adadığını" ve "biraz ara vermek istediğini" söyledi.

Bolsonaro ilk başta devlet başkanları ve diplomatlar için verilen 30 günlük A-1 vizesiyle ABD'ye gitti.

Göçmenlik konularına bakan bir hukuk firmasında çalışan Alexandre, eski devlet başkanının "bir sonraki adımının ne olacağına karar vermeden önce kafasını boşaltmayı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç ay turist olmanın tadını çıkarmayı" umduğunu söyledi.

Alexandre, BBC'ye yaptığı yazılı açıklamada, ABD göçmenlik yetkililerinin geçen Cuma günü Bolsonaro’nun B1/B2 turist vizesi başvurusunu aldıklarını belirtti.

Brezilya'da soruşturma altında

Solcu halefi Luiz Inácio Lula da Silva'nın göreve başlama töreninden önce ABD'ye giden Bolsonaro, destekçilerinin bu ayın başlarında önemli hükümet binalarını basması sonrasında Brezilya'da soruşturma altında.

8 Ocak'ta, eski devlet başkanının binlerce destekçisi, 2022 genel seçimlerindeki yenilgisinin ardından başkent Brasília'daki federal binalara baskın düzenledi.

Bolsonaro, ispatlanamayan seçim hilesi iddialarına inanan protestocuların güvenliği aşarak Devlet Başkanlığı, Kongre ve Yargıtay binalarını işgal etmesi nedeniyle eleştirildi.

Eski Devlet Başkanı kargaşa için "pişmanlığını" dile getirdi, ancak buna kendisinin neden olmadığını savunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile yakınlığı nedeniyle "Tropiklerin Donald Trump'ı" lakaplı eski sağcı lider, eski dövüş sanatları sporcusu José Aldo'nun Florida'daki evinde kalıyor.

Destekçileri, ABD'de yaşayan Brezilyalıların beşte birinin yaşadığı bir eyalet olan Florida'daki güvenlikli sitedeki eve akın etti.