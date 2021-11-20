Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: USGS, Azerbaycan medyası
Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP]
Azerbaycan'ın Şamahı şehrinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Azerbaycan yerel saatiyle 16.46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem çevre şehirlerden de hissedildi.
Azerbaycan medyasında yer alan bilgilere göre deprem Bakü'de de hissedildi.
Merkez üssüne yakın eski evlerde çatlakların oluşması bekleniyor.
Etiketler: Azerbaycan Deprem
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