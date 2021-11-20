Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YEE'den Pekin'de "Türkiye ve Türk dili tanıtımı" etkinliği
Çin'in başkenti Pekin'de, Yunus Emre Enstitüsü Türkiye ve Türk dili tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinliğe 50'den fazla Çinli çocuk katılırken, Çinli çocukların horon gösterisi damga vurdu.
Pekin Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkiye ve Türk dili tanıtım etkinliği düzenlendi.
Enstitü, Pekin'deki ilköğretim okullarından 50'yi aşkın çocuğu ağırladı.
Türkiye ve Çin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, çocuklar Türkiye'ye ilişkin merak ettikleri şeyleri sordu.
Çocuklar hem Türkçe konuşmayı denedi hem de horon oynadı.
Etkinliğe katılan çocuklar daha sonra hünerlerini sergiledi.
Pekin Yunus Emre Enstitüsü, açıldığı günden bu yana farklı yaşlardan Çin vatandaşlarına çevrim içi ve yüz yüze Türkçe dersleri veriyor.
Etiketler: Çin
Sıradaki Haber
Afganistan'da memurların geriye dönük 3 aylık maaşları ödenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz