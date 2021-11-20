Pekin Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkiye ve Türk dili tanıtım etkinliği düzenlendi.

Enstitü, Pekin'deki ilköğretim okullarından 50'yi aşkın çocuğu ağırladı.

Türkiye ve Çin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, çocuklar Türkiye'ye ilişkin merak ettikleri şeyleri sordu.

Çocuklar hem Türkçe konuşmayı denedi hem de horon oynadı.

Etkinliğe katılan çocuklar daha sonra hünerlerini sergiledi.

Pekin Yunus Emre Enstitüsü, açıldığı günden bu yana farklı yaşlardan Çin vatandaşlarına çevrim içi ve yüz yüze Türkçe dersleri veriyor.