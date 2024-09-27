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Dünya
AA 27.09.2024 12:11

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 4. yılında şehitler anıldı

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 4'üncü yılında şehitler anıldı.

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 4. yılında şehitler anıldı

"Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Azerbaycan'da ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Azerbaycanlılar, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç günü olan 27 Eylül'de şehitliklere akın etti.

Bakü'de 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti. Ziyaretçiler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da komuta heyetiyle şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte Hasanov'un da katıldığı törende Azerbaycan Milli Marşı okundu. Yerel saatle 12.00'de şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 Aliyev, inşası devam eden Zafer Parkı'nı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de inşası süren Zafer Parkı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aliyev, parkın girişine şehitlerin anısına çiçek bıraktı.

2. Karabağ Savaşı'nda 2 bin 908 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Savaşın başladığı tarih olan 27 Eylül, "Şehitleri Anma Günü" ilan edilmişti.

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