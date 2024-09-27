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Dünya
AA 27.09.2024 11:26

Macron: Fransa, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına karşı çıkıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına karşı çıktığını belirtti.

Macron: Fransa, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına karşı çıkıyor

Macron, Kanada ziyareti kapsamında Montreal kentinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarını değerlendiren Macron, Gazze'de ve İsrail-Lübnan Mavi Hattı'nda ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Macron, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu tahammül edilemez durum sona ermeli." dedi.

Trudeau ile birlikte bölgede siyasi bir çözümün kalıcı barışı sağlayabileceği konusunda hemfikir olduklarını dile getiren Macron, "Gazze'deki savaşın devam etmesi, çatışmanın bölgede yayılmasına katkı sağlıyor. Bu son derece endişe verici ve bu durumun ana kurbanı Lübnan." ifadelerini kullandı.

Macron, "Lübnan'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son derece sarsıcı." diyerek, Fransa'nın bugüne kadar Hizbullah'ın attığı adımları kınadığını kaydetti.

"Fransa, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına karşı çıkıyor." değerlendirmesini paylaşan Macron, İsrail'in saldırılarını durdurması ve Hizbullah'ın "misilleme mantığından" vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Macron, Lübnan ile İsrail arasındaki sorunun siyasi bir yolla çözülebileceğini belirtti.

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Fransa Emmanuel Macron İsrail Lübnan Gazze
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