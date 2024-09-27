Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 8 sivil öldü, 44 sivil yaralandı

Ukrayna'nın Donetsk İl İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, yaptığı açıklamada, Rusya'nın bölgeye düzenlediği saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 11 sivilin yaralandığını belirtti.

Açıklamada, saldırılarda çok sayıda ev ve binanın hasar gördüğü ifade edildi.

Odessa İl Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Rus güçlerinin Odessa bölgesine yönelik saldırılarında 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3’ü çocuk 14 sivilin yaralandığını kaydetti.

Herson İl Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin, yaptığı açıklamada, Herson ve bölgedeki 23 yerleşim biriminin Rus ordusunca hedef alınması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rus ordusuna ait 21 tank, 48 zırhlı araç, 58 top, 2 hava savunma sistemi, 85 insansız hava aracı, 60 araç ve özel ekipmanı imha ettiği belirtilirken, bu saldırılarda ayrıca "1370 Rus askerini etkisiz hale getirildiği" aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun dün Ukrayna birlikleri ve yerleşim alanları mevzilerine 8 füze, 96 güdümlü bomba ve 71 hava saldırısı düzenlediği kaydedilirken, Rusların ayrıca Ukrayna'ya "Şahed" tipi 32 adet insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği, bu İHA’ların 24'ünün vurularak imha edildiği belirtildi.

Son 24 saatte Rus ve Ukrayna ordusu arasında 187 çatışmanın yaşandığı bilgisi verilen açıklamada, en sıcak çatışmaların Pokrovsky yönünde yaşandığı, Rus saldırganların Kurakhovsky yönünde daha aktif hale geldiği, Rus ordusunun ayrıca Kursk bölgesinde de hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.